Yenice'de Devrilen Tır Sürücüsüne Ambulansta İlk Müdahale
Karabük'ün Yenice ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Ü.K. idaresindeki 14 KF 830 plakalı tır, Karabük-Yenice kara yolu Balıkısık mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel