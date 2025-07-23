Yeniçağa'da 'Mutlu Aile Başarılı Çocuk' Konferansı Düzenlendi

Yeniçağa'da 'Mutlu Aile Başarılı Çocuk' Konferansı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde düzenlenen 'Mutlu Aile Başarılı Çocuk' konferansında tarihçi yazar Mustafa Turan, Müslümanca yaşamanın mükafatına dair bilgiler paylaştı. Ayrıca Gerede'deki geleneksel panayırın tarihi de açıklandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde "Mutlu Aile Başarılı Çocuk" konferansı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan etkinliğe tarihçi yazar Mustafa Turan konuşmacı olarak katıldı.

Müslümanca yaşama mükafatının dünya ve ahiret saadeti olduğunu ifade eden Turan, "Madem mükafat bu kadar büyük elbette o mükafatı elde etmek için gayret sarf etmek gerekir." diye konuştu.

"Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı"nın tarihi belli oldu

Gerede'de "Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı"nın 1. etabı 19-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başlangıcı asırlar öncesine dayanan ve Türkiye'nin en büyük panayırından biri olarak bilinen etkinliğin 1. etabı 19-21 Eylül'de düzenlenecek.

Panayırın 2. etabı ise 3-5 Ekim'de yapılacak. Panayır alanındaki dükkanlar, kurulumunun ardından ağustos ayında ihaleye çıkacak.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel
Tanımak neredeyse imkansız! Kobra Murat, peruğunu çıkarınca adeta bambaşka biri oldu

Tanımak imkansız! Kobra Murat peruğunu çıkarınca bambaşka biri oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit yakınları ve gazilere MHRS randevularında öncelik tanınacak

Hastane randevularında yeni dönem! Artık MHRS'de öncelikli olacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.