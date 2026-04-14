Bolu'nun izinsiz toplanan 16 kilogram salyangoz doğaya bırakıldı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde izinsiz olarak toplanan 16 kilogram salyangoz, doğaya geri bırakıldı. Jandarma ve çevre koruma timinin denetimleri sonucunda, izinsiz toplama yapan şahsa idari yaptırım uygulandı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Yeniçağa İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, Akıncılar köyü mevkisinde Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Timi ile koordineli denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında, Yeniçağa Gölü kıyısında bir şahsın izin belgesi olmaksızın yaklaşık 16 kilogram salyangoz topladığı tespit edildi.

Yeniçağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilgili kişiye idari yaptırım uygulanırken, ele geçirilen salyangozlar doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

