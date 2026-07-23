Haberler

Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine, savunma işbirliği için "niyet bildirgesi" imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Zelanda ile Papua Yeni Gine, 2026-2029 dönemini kapsayan Savunma İşbirliği Niyet Bildirgesi'ni imzaladı. Anlaşma, tatbikat ve personel değişimi yoluyla ikili savunma işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Okyanusya ülkeleri Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine, savunma işbirliğini ve etkileşimini güçlendirmek amacıyla "2026-2029 Savunma İşbirliği Niyet Bildirgesi'ni" imzaladı.

Yeni Zelanda hükümetinden yapılan açıklamaya göre Yeni Zelanda Savunma Bakanı Chris Penk, Port Moresby'i ziyaretinde Papua Yeni Gine Savunma Bakanı Elias Kapavore ile görüştü.

Görüşmede iki bakan, Yeni Zelanda-Papua Yeni Gine savunma işbirliğini ve etkileşimini güçlendirmek amacıyla "2026-2029 Savunma İşbirliği Niyet Bildirgesi'ni" imzaladı.

Bildirgenin iki ülke arasındaki tatbikat ve personel değişimi yoluyla işbirliğini güçlendireceğini kaydeden Penk, "Pasifik'in bağlantılı bir bölge haline gelmesini destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Penk, "Giderek istikrarsızlaşan bir dünyada, bizim gibi Pasifik ülkeleri, bölgemizi etkileyen karmaşık güvenlik sorunlarına karşı yakın işbirliği içinde çalıştığımızda daha güçlüyüz." dedi.

Yeni Zelanda, 2027 yılında Pasifik Adaları Forumu'na (PIF) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Her yıl bir Okyanusya ülkesinde düzenlenen PIF Zirvesinde, bölgesel işbirliği fırsatları aranıyor. Çin'in nüfuzunu artırdığı bölgede, ABD, Avustralya ve Japonya'nın tepkileri izleniyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Eski valinin telefonu incelendi, Ankara'da gözaltılar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi

Dünya Kupası finalinde Acun'un eşine tribünlerden büyük tepki
Ailesi şokta! Arjantin finalde kaybedince canına kıydı

Aile şokta! Genç adamın intihar nedeni isyan ettirecek cinsten
Şile soruşturmasında dikkat çeken yazışma: Ahbap'ın içini boşalttınız

Şile dosyasından çıkan mesaj olay oldu: Ahbap'ın içini boşalttınız
Çin'in gizemli savaş uçağı yeniden ortaya çıktı! Geri sayım başladı

Gizli yürütülen projede kritik aşama! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Akaryakıta son 15 günde 7. zam! Benzin 70 liraya dayandı

Zam yağmuru dinmiyor! Son 15 günde tam 7 kez fiyatlar arttı
Gökyüzünde beliren dev ejderha paniğe neden oldu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Kenti ayağa kaldıran görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Eski Vali işkenceci çıktı! Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler

Eski Vali işkenceci çıktı! Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler