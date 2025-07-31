Yeni Zelanda Savunma Bakanı Collins, FBI'ın ofisini Çin karşıtı olarak nitelendiren iddiaları reddetti

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Judith Collins, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) başkent Wellington'da açılan yeni ofisinin "Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini engellemeyi amaçladığı" yönündeki iddiaları reddetti.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Collins, FBI Direktörü Kash Patel'in ofisin "Hint-Pasifik bölgesinde Çin Komünist Partisine (ÇKP) karşı koymayı amaçladığı" yorumuna ilişkin konuştu.

Collins, söz konusu iddialara karşı çıkarak ofisin asıl amacının "ulus aşırı suçlarla, büyük uyuşturucu kaçakçılarının Pasifik bölgesi genelinde artan etkisiyle ve ülkelerin sistemlerine yönelik müdahalelerle ilgili olduğunu" belirtti.

Patel'ın açıklamasında doğrudan Çin'den bahsetmesine ilişkin ise Collins, "Başkalarının açıklamalarına cevap vermem." dedi.

Collins, gelişmeler karşısında Çin'den "herhangi bir yanıt" beklemediğini kaydetti.

Patel, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini engellemek ve siber suçlar gibi meselelerle mücadele etmek amacıyla Wellington'da bağımsız bir ofis açtıklarını duyurmuştu.