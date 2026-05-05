Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters: "İran'ın BAE'ye yönelik saldırılarını kınamaktayız"

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, "İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik saldırılarını" kınadıklarını bildirdi.

Peters, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Orta Doğu'daki duruma ilişkin açıklama yaptı.

"Yeni Zelanda İran'ın BAE'ye yönelik saldırılarını kınamaktadır. İran'ın eylemleri ateşkesi ihlal etmekte ve barış görüşmelerine yardımcı olmamaktadır." değerlendirmesinde bulunan Peters, bölgedeki gerginliğin ivedilikle azaltılması gerektiğini belirtti.

Peters, "İran'ı, bu krizin sona erdirilmesi için bir mutabakata öncelik vermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Dün İran'dan, BAE ve Umman'a insansız hava aracıyla saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüş, BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.