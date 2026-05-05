Haberler

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters: "İran'ın BAE'ye yönelik saldırılarını kınamaktayız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, "İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik saldırılarını" kınadıklarını bildirdi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, "İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik saldırılarını" kınadıklarını bildirdi.

Peters, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Orta Doğu'daki duruma ilişkin açıklama yaptı.

"Yeni Zelanda İran'ın BAE'ye yönelik saldırılarını kınamaktadır. İran'ın eylemleri ateşkesi ihlal etmekte ve barış görüşmelerine yardımcı olmamaktadır." değerlendirmesinde bulunan Peters, bölgedeki gerginliğin ivedilikle azaltılması gerektiğini belirtti.

Peters, "İran'ı, bu krizin sona erdirilmesi için bir mutabakata öncelik vermeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Dün İran'dan, BAE ve Umman'a insansız hava aracıyla saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüş, BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı

Tartışmaların odağındaki dizi için sürpriz final kararı
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti