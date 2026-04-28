Yeni Zelanda: Denizde, Kuzey Kore bağlantılı "olası yasa dışı mal transferi" tespit edildi

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri, Kuzey Kore'nin uluslararası yaptırımları atlatma girişimlerini izleme çalışmaları kapsamında "yasa dışı olabileceği düşünülen gemiden gemiye mal transferi" faaliyeti tespit ettiklerini duyurdu.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetlerinden, Sarı Deniz ve Doğu Çin Denizi üzerinde uluslararası sularda yürütülen devriyelere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yeni Zelanda Hava Kuvvetlerine ait "Poseidon 8A" (P-8A) tipi deniz devriye ve keşif uçağının, Kuzey Kore bağlantılı "yasa dışı olabileceği düşünülen gemiden gemiye mal transferi" yapıldığını tespit ettiği aktarıldı.

Şüpheli faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 35 geminin de rapor edildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda 8 caydırıcı uyarı mesajı yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu devriyelerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarının ihlal edilip edilmediğini izlemek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetlerinin 2018'den bu yana hava ve deniz devriyeleri yoluyla Pyongyang'ın yaptırımları delme girişimlerini tespit etmeye yönelik uluslararası çalışmalara katkı sunduğu aktarılan açıklamada, bu kapsamda Kuzey Kore'ye rafine petrol taşıdığı ve kömür, demir cevheri ile kum gibi ürünlerin ihracatıyla ülkenin nükleer ve balistik füze programlarına finansman sağladığından şüphelenilen gemilerin rapor edildiği belirtildi.

Açıklamada, yaptırım ihlali şüphesi taşıyan faaliyetlerin BM'ye bildirildiği ve ilgili gemilerin ait olduğu devletlerle diplomatik kanallar aracılığıyla temas kurulduğu kaydedildi.

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor. Aynı yıl, BM'de söz konusu yaptırımların uygulanmasını denetlemek için BM Kuzey Kore Yaptırım Komitesi kurulmuştu.