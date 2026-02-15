Yeni Zelanda'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle çok sayıda uyarı yapıldı

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası başta olmak üzere geniş kesiminde etkili olması beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle çok sayıda uyarı yayımlanırken, bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Tararua Bölgesi Belediye Başkanı Scott Gilmore'un, beklenen kötü hava koşulları öncesinde bölge genelinde olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.

Böylece Tararua dahil Waipa, Otorohanga, Manawatu ve Rangitikei olmak üzere toplam beş bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi (MetService), Manawatu ve Ruapehu bölgelerinin bazı kesimleri için kırmızı seviye şiddetli yağış uyarısı yayımladı.

Uyarıda, rüzgar hızının saatte 130 kilometreye ulaşabileceği, sel, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği kaydedildi.

Haberlerde, Gisborne ve çevresinde de halka plajlardan uzak durma çağrısı yapılırken, bazı ana yolların kapandığı ve kısmi tahliyelerin başladığı aktarıldı.

Yetkililer, Waikato bölgesinde selde 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Air New Zealand ise şiddetli rüzgar nedeniyle özellikle Wellington bölgesinde uçuşlarda gecikme ve iptal yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda 22 Ocak'ta şiddetli yağış sonucu toprak kayması meydana gelmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti.