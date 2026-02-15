Haberler

Yeni Zelanda'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle çok sayıda uyarı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda etkili olması beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi. Meteoroloji servisi, rüzgarın saatte 130 km'ye çıkabileceği ve sel ile heyelan uyarıları yaptı.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası başta olmak üzere geniş kesiminde etkili olması beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle çok sayıda uyarı yayımlanırken, bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Tararua Bölgesi Belediye Başkanı Scott Gilmore'un, beklenen kötü hava koşulları öncesinde bölge genelinde olağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.

Böylece Tararua dahil Waipa, Otorohanga, Manawatu ve Rangitikei olmak üzere toplam beş bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Yeni Zelanda Meteoroloji Servisi (MetService), Manawatu ve Ruapehu bölgelerinin bazı kesimleri için kırmızı seviye şiddetli yağış uyarısı yayımladı.

Uyarıda, rüzgar hızının saatte 130 kilometreye ulaşabileceği, sel, heyelan ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği kaydedildi.

Haberlerde, Gisborne ve çevresinde de halka plajlardan uzak durma çağrısı yapılırken, bazı ana yolların kapandığı ve kısmi tahliyelerin başladığı aktarıldı.

Yetkililer, Waikato bölgesinde selde 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Air New Zealand ise şiddetli rüzgar nedeniyle özellikle Wellington bölgesinde uçuşlarda gecikme ve iptal yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda 22 Ocak'ta şiddetli yağış sonucu toprak kayması meydana gelmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor

Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu

Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu
380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu

380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevince boğuldu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! İntikamı böyle aldılar
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor

"İyilik yaparken kul hakkına giriliyor" deyip isyan etti
Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu

Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu
Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay

Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lılarla ilgili isyan ettiren detay