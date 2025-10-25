Yeni Zelanda'da Mıknatıs Yutan Çocuğa Cerrahi Operasyon

Yeni Zelanda'da doktorlar, yaklaşık 100 mini neodyum mıknatıs yutan 13 yaşındaki bir çocuğun bağırsağının bazı kısımlarını, doku hasarı nedeniyle cerrahi operasyonla aldı.

Yeni Zelanda'da yayımlanan "New Zealand Medical Journal" adlı tıbbi dergide yer alan vaka raporuna göre, ismi açıklanmayan 13 yaşındaki çocuk, günler süren karın ağrısının ardından hastaneye götürüldü.

Röntgen görüntülerinde, çocuğun karnının sağ alt kısmında birbirine yapışmış metal yığınları tespit edildi ve çocuğun yaklaşık 100 mini neodyum mıknatıs yuttuğu belirlendi.

Doktorlar, tıkanıklık belirtisi görülmeyen çocuğu daha net inceleme için ameliyata alırken, operasyon sırasında mıknatısların baskısı sonucu bağırsak dokusunda hasar oluştuğunu tespit etti.

Bağırsağının hasar gören kısımları ameliyatla alınan çocuk, operasyon sonrası kısa sürede normal beslenme düzenine döndü ve bir hafta sonra taburcu edildi.