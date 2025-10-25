Haberler

Yeni Zelanda'da Mıknatıs Yutan Çocuğa Cerrahi Operasyon

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Zelanda'da 13 yaşındaki bir çocuk, yaklaşık 100 mini neodyum mıknatıs yutması sonucu cerrahi bir operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Yeni Zelanda'da doktorlar, yaklaşık 100 mini neodyum mıknatıs yutan 13 yaşındaki bir çocuğun bağırsağının bazı kısımlarını, doku hasarı nedeniyle cerrahi operasyonla aldı.

Yeni Zelanda'da yayımlanan "New Zealand Medical Journal" adlı tıbbi dergide yer alan vaka raporuna göre, ismi açıklanmayan 13 yaşındaki çocuk, günler süren karın ağrısının ardından hastaneye götürüldü.

Röntgen görüntülerinde, çocuğun karnının sağ alt kısmında birbirine yapışmış metal yığınları tespit edildi ve çocuğun yaklaşık 100 mini neodyum mıknatıs yuttuğu belirlendi.

Doktorlar, tıkanıklık belirtisi görülmeyen çocuğu daha net inceleme için ameliyata alırken, operasyon sırasında mıknatısların baskısı sonucu bağırsak dokusunda hasar oluştuğunu tespit etti.

Bağırsağının hasar gören kısımları ameliyatla alınan çocuk, operasyon sonrası kısa sürede normal beslenme düzenine döndü ve bir hafta sonra taburcu edildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Fransa, Ukrayna'ya Aster füzeleri ve Mirage 2000 savaş uçakları gönderiyor

Avrupa ülkesinden Ukrayna'ya dev füze ve savaş uçağı teslimatı
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
İnsanoğlunun doğaya müdahalesi ve ortaya çıkan acı tablo

Ensest ilişki ürünü aslan!
Görüntü Türkiye'den: 16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi

16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! Hasret'i böyle öldürmüş
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Radomir Djalovic: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı

Maçın sonunda köpürdü: Kornerden yediğimiz gol çocukçaydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.