Albüm: Yeni Zelanda'da Kutup Işıkları Büyüleyici Görüntüler Oluşturdu

Albüm: Yeni Zelanda'da Kutup Işıkları Büyüleyici Görüntüler Oluşturdu
Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Tilki Buzulu yakınlarında göz kamaştırıcı kutup ışıkları, gece gökyüzünü aydınlatarak etkileyici bir doğal gösteri sundu. Bu renkli ışıklar, Güneş'ten gelen parçacıkların atmosferle etkileşimi sonucunda meydana geliyor.

WELLİNGTON, 22 Ocak (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın Tilki Buzulu yakınlarında göz kamaştırıcı kutup ışıkları, gece gökyüzünü aydınlatarak masalsı bir manzara oluşturdu.

Kutup ışıkları, Güneş'ten gelen parçacıkların, atmosferdeki gazlarla etkileşime girmesi sonucu meydana geliyor.

