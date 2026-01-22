Albüm: Yeni Zelanda'da Kutup Işıkları Büyüleyici Görüntüler Oluşturdu
WELLİNGTON, 22 Ocak (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın Tilki Buzulu yakınlarında göz kamaştırıcı kutup ışıkları, gece gökyüzünü aydınlatarak masalsı bir manzara oluşturdu.
Kutup ışıkları, Güneş'ten gelen parçacıkların, atmosferdeki gazlarla etkileşime girmesi sonucu meydana geliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel