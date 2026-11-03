Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yeni Zelanda'da küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni Zelanda'nın güneyindeki Nelson kenti yakınlarında küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni Zelanda'nın güneyindeki Nelson kenti yakınlarında küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Nelson Havalimanı'ndan havalanan "Cessna" tipi küçük uçaktan planlanan varış saatinin geçmesine rağmen haber alınamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları sonucunda uçağın enkazına kentin yakınlarındaki bir arazide ulaşıldığını kaydeden polis, uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini, olay yerinde inceleme başlatılacağını aktardı.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı

855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takasbank Genel Müdürlüğü'ne Gökhan Elibol atandı

Fon soruşturmasının ardından Takasbank'ta kritik değişiklik
Enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı

Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Kim Jong-un'un yeni silahı! Saniyeler için 10 futbol sahasını yok ediyor

Kim'in yeni silahı! Saniyeler için 10 futbol sahasını yok ediyor
Bülent İnal eşine verdiği tatil sözünü tutamadı: Planlar altüst oldu

Eşine söz verdi ama tutamadı! Ünlü oyuncu nedenini anlattı
Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında 'Bu kadarı da olmaz' dedirten an!

Nikah masasında "Bu kadarı da olmaz" dedirten görüntü!