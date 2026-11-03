Yeni Zelanda'da küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'da küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Zelanda'nın güneyindeki Nelson kenti yakınlarında küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Yeni Zelanda'nın güneyindeki Nelson kenti yakınlarında küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, Nelson Havalimanı'ndan havalanan "Cessna" tipi küçük uçaktan planlanan varış saatinin geçmesine rağmen haber alınamaması üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.
Arama çalışmaları sonucunda uçağın enkazına kentin yakınlarındaki bir arazide ulaşıldığını kaydeden polis, uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Polis, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini, olay yerinde inceleme başlatılacağını aktardı.