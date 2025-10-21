Haberler

Yeni Zelanda'da Fırtına: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da etkili olan şiddetli fırtınada bir kişi yaşamını yitirdi. Hızı saatte 120 kilometreye ulaşan rüzgarlar nedeniyle on binlerce ev elektriksiz kaldı ve birçok uçak seferi iptal edildi.

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da etkili olan fırtınada bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeni Zelanda'nın bazı bölgelerinde, hızı saatte 120 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarlar etkisini gösteriyor.

Wairarapa bölgesinde yaklaşık 10 bin ev elektriksiz kalırken, bölgedeki okul ve iş yerleri bir günlüğüne kapatıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri birkaç saatliğine iptal edilen, feribot seferlerinde ise aksamalar yaşanan başkent Wellington'da etkili olan fırtınada bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, şehir sakinlerini ağaçların devrilme ihtimaline karşı park ve bahçelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Binlerce personel alınacak
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşın cebine yaradı

Balıkçı ile kasabın kapışması vatandaşa yaradı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Satranç büyükustası Daniel Naroditsky yaşamını yitirdi

Strateji ustası 29 yaşında yaşamını yitirdi
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.