Yeni Zelanda'da Fırtına: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da etkili olan fırtınada bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeni Zelanda'nın bazı bölgelerinde, hızı saatte 120 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarlar etkisini gösteriyor.

Wairarapa bölgesinde yaklaşık 10 bin ev elektriksiz kalırken, bölgedeki okul ve iş yerleri bir günlüğüne kapatıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferleri birkaç saatliğine iptal edilen, feribot seferlerinde ise aksamalar yaşanan başkent Wellington'da etkili olan fırtınada bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, şehir sakinlerini ağaçların devrilme ihtimaline karşı park ve bahçelerden uzak durmaları konusunda uyardı.