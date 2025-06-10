Yeni Zelanda'da Avukatlar Hükümete İklim Davası Açtı

Yeni Zelanda'da Avukatlar Hükümete İklim Davası Açtı
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Yeni Zelanda'da yaklaşık 300 avukat, emisyonları 2050 yılına kadar sıfıra indirme planının yetersiz olduğunu belirterek, hükümete karşı dava açtı.

Yeni Zelanda'da iklim konusunda mücadele veren avukatlar, emisyonları 2050'ye kadar sıfıra indirme planının yetersizliği nedeniyle hükümete dava açtı.

Yeni Zelanda haber sitesi Scoop News'a göre, "Climate Action NZ" ve "Environmental Law Initiative" gruplarına bağlı yaklaşık 300 avukat, hükümetin emisyonları 2050'ye kadar sıfıra indirme planına tepki gösterdi.

Söz konusu planın "tehlikeli derecede yetersiz" olduğunu savunan avukatlar, hükümete karşı dava açtıklarını duyurdu.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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