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Yeni Zelanda'da 5,9 büyüklüğünde deprem

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Yeni Zelanda'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. USGS, merkez üssünün Te Anau'nun kuzeybatısı olduğunu duyurdu. 76,4 km derinlikteki deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı. Can ve mal kaybı bildirilmedi. Yerel makamlar büyüklüğü 6,3 olarak açıkladı.

Yeni Zelanda'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Te Anau bölgesinin 42 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.

76,4 kilometre derinlikte kaydedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında tsunami uyarısı yapıldı.

Depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi.

Öte yandan yerel makamlar depremin büyüklüğünü 6,3 olarak açıkladı.

Pasifik Okyanusu'ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları'nın da üzerinde yer aldığı "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle de karşılaşıyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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