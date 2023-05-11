Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins, Papua Yeni Gine'de düzenlenecek ABD-Pasifik Zirvesi'ne katılacak

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins'in, ABD-Pasifik Zirvesi'ne katılmak üzere 21 Mayıs'ta Papua Yeni Gine'yi gideceği bildirildi.

New Zealand Herald Gazetesinin haberine göre, Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hipkins'in, 21 Mayıs'ta ABD-Pasifik Zirvesi'ne katılmak için Papua Yeni Gine'yi gideceği kaydedildi.

Zirvede, ABD Başkanı Joe Biden'ın, zirvede Hipkins'in de aralarında olduğu Pasifik'teki 18 ülke ve bölge liderleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Göreve geldiği ocaktan bu yana Papua Yeni Gine'yi ilk kez ziyaret edecek Hipkins, Biden ile de ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, 9 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın, 19-21 Mayıs'ta Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne, 21 Mayıs'ta Papua Yeni Gine'ye, 24 Mayıs'ta da Avustralya'nın Sidney kentinde gerçekleştirilecek Dörtlü Liderler Zirvesi'ne (Quad) katılacağını duyurmuştu.

Biden'ın, Papua Yeni Gine'de Başbakan James Marape ve diğer Pasifik Adası liderleriyle bir araya geleceğini belirten Jean-Pierre, burada düzenlenecek ABD-Pasifik Zirvesi'nde liderlerin iklim değişikliğiyle mücadele, deniz kaynaklarının korunması, ekonomik büyüme, bölge ve ABD için önemli olan zorluklar karşısında işbirliğinin derinleştirilmesi konularını ele alacağını bildirmişti.