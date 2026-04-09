Haberler

Yetkili kuruluş tarafından basılan standartlara aykırı araç plakaları ücretsiz yenilenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından yayımlanan yeni yönetmelik, standart dışı plakaların ücretsiz değiştirilmesini ve plaka basım sürecine Fotoğraf kayıtları şartı ekleniyor.

Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca hazırlanan "Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından bu yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka basıldığının trafik kolluğu tarafından tespiti halinde, tescil plakasının tekrar basımı için "plaka basım talep belgesi" aranmayacak.

Bahse konu plakalar, plaka basmaya yetkili kuruluş tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden değiştirilecek.

Yönetmelikle ayrıca, plakaların basımı ve dağıtımı süreçlerine, "basımı sonrasındaki fotoğraf kayıtları" şartı da eklendi.

Geçiş süreci 1 Ocak 2027'de tamamlanacak

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, tescil plakalarının nitelik ve ölçülerine dair geçiş hükümleri de düzenlendi.

Buna göre, plaka basımında kullanılacak kalıplar, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından 1 Ocak 2027'ye kadar yetki verilen odalara dağıtılacak.

Bu tarihten önce yetkili kuruluş tarafından basılmış olup da mühürlü ve diğer güvenlik işaretleri bulunan araç tescil plakaları, standartlara uygun kabul edilecek.

Yetkili kuruluş tarafından basılan standart dışı plakaların ücretsiz değiştirilmesi ve fotoğraf kayıtlarına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

