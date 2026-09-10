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Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Çalışkan, basın mensuplarıyla buluştu

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Çalışkan, basın mensuplarıyla buluştu
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Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Defne ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Defne ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte yapılan çalışmaları değerlendiren Çalışkan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalışkan, programda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA
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