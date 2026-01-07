Yeni Yol Grubu'ndan İstifalar... Ahmet Davutoğlu: "Grubu Bozdurmayacağız, Allah'ın İzniyle"

(TBMM) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Yeni Yol Grubu'nun düşmesi söz konusu mu" sorusuna, "Hayır, gerekli tedbirleri alırız. Zaten niyetleri, düşünceleri o: Grubu bozmak. Bozdurmayacağız, Allah'ın izniyle" yanıtını verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise "Yeni Yol Grubu, 2027–2028 seçimlerine kadar dimdik çalışmasına devam edecek. Milletvekilleri gelir, gider ama Yeni Yol Grubu baki kalacak" dedi.

Yeni Yol Grup Toplantısı'nın ardından liderler, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masa döneminde seçilen bazı milletvekillerinin AK Parti'ye katılmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Şimdi, her şeyden önce Çalışan Gazeteciler Günü'nüz yaklaşıyor; çok, düşünce özgürlüğüne dayalı, huzurlu mesailer diliyorum. Biraz önce içerideki konuşmamda da değindim. Türkiye'de maalesef siyaseti çölleştiren anlayış, siyaseti sayıdan ve parmaktan ibaret gören anlayıştır. Maalesef bunu iktidarda da, muhalefette de görüyoruz. Kendilerini parmak gibi gören siyasetçilerle, parmaklaştırılan siyasetçileri alanlar düşünsün. Biz yolumuza devam ediyoruz."

"Yeni Yol Grubu'nun düşmesi söz konusu mu?" sorusuna Davutoğlu, "Hayır, gerekli tedbirleri alırız. Zaten niyetleri, düşünceleri o: Grubu bozmak. Bozdurmayacağız, Allah'ın izniyle" yanıtını verdi.

"Yeni Yol Grubu, 2027–2028 seçimlerine kadar dimdik çalışmasına devam edecek"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise, "Grupta kritik eşik olma durumu söz konusu değil. Yeni Yol Grubu, 2027–2028 seçimlerine kadar dimdik çalışmasına devam edecek. En güzel şekilde çalışmalarını sürdürecek. Bunlar olacaktır. Milletvekilleri gelir, gider ama Yeni Yol Grubu baki kalacak. Seçimlerde de en güzel neticeleri alacak" diye konuştu.

"Diğer partilerden katılım olur mu, temaslarınız var mı?" sorusuna Arıkan, "Mutlaka. Ama siyasi etiği çiğnemeden yapacağız biz" dedi.