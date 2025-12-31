Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kösedağ'dan yeni yıl mesajı

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kösedağ, mesajında, dünyada barışın hakim kılınmasının en büyük beklentileri olduğunu belirtti.

Yeni yılın, medyanın daha adil ve güvenli koşullarda görev yapabildiği bir dönem olmasını dileyen Kösedağ, "Bu kapsamda uzun yıllardır ihtiyaç duyulan basın meslek yasasının oluşturulduğu ve hayata geçirildiği bir yıl olmasını özellikle temenni ediyorum. Başta Gazze olmak üzere dünyanın birçok yerinde ezilen, mağdur edilen Müslümanların feraha ulaştığı, insanlık onurunun yeniden tesis edildiği bir yıl olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.