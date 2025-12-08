"Yeni Yıl Masalı" festivali 13-14 Aralık'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek

Yeni yıl temalı çocuk festivali "Yeni Yıl Masalı", 13-14 Aralık'ta Zorlu PSM ev sahipliğinde düzenlenecek.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen festival, çocuklara ve ailelere masal tadında bir dünyanın kapılarını aralayacak.

Festivalde yılbaşı orkestrası, dans ve tiyatro gösterileri, sahne performansları, illüzyon şovları, sanat atölyeleri, yüz boyama alanları, yılbaşı treni, kukla gösterileri ve eğlenceli fotoğraf alanlarının da aralarında bulunduğu 50'den fazla etkinlik ziyaretçilere sunulacak.

Warner Bros, Cartoon Network ve Minika'nın katkılarıyla özel gösteriler ve tiyatro oyunları da festivalde izleyiciyle buluşacak.