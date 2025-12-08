Haberler

"Yeni Yıl Masalı" festivali 13-14 Aralık'ta Zorlu PSM'de gerçekleşecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zorlu PSM'de düzenlenecek olan 'Yeni Yıl Masalı' festivali, çocuklara ve ailelere masal dünyası sunacak. Yılbaşı orkestrası, dans ve tiyatro gösterileri, illüzyon şovları gibi 50'den fazla etkinlik ile katılımcılara eğlenceli anlar yaşatacak.

Yeni yıl temalı çocuk festivali "Yeni Yıl Masalı", 13-14 Aralık'ta Zorlu PSM ev sahipliğinde düzenlenecek.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen festival, çocuklara ve ailelere masal tadında bir dünyanın kapılarını aralayacak.

Festivalde yılbaşı orkestrası, dans ve tiyatro gösterileri, sahne performansları, illüzyon şovları, sanat atölyeleri, yüz boyama alanları, yılbaşı treni, kukla gösterileri ve eğlenceli fotoğraf alanlarının da aralarında bulunduğu 50'den fazla etkinlik ziyaretçilere sunulacak.

Warner Bros, Cartoon Network ve Minika'nın katkılarıyla özel gösteriler ve tiyatro oyunları da festivalde izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Kümede kalmaya çalışan Afyonspor'a bir kötü haber de bahis soruşturmasından

Kümede kalmaları artık çok zor! 14 oyuncusu bahis soruşturmasında
Dev dalgalar turistleri yuttu: 3 ölü, 5 yaralı

Dev dalgalar turistleri yuttu! Çok sayıda ölü ve yaralı
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi! Kararı duyunca ağzından iki cümle döküldü

Diploma davasında ara karar! İmamoğlu'nun ağzından iki cümle döküldü
Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Asya ülkesinde büyük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Bu mağarada 15 gün boyunca yarım saat kalan ölüm hariç her derdine şifa buluyor

Burada 15 gün boyunca bunu yapan ölüm hariç her derdine şifa buluyor
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Çocukluğumuzun efsanesi Tolga Garipoğlu yıllar sonra ortaya çıktı: Bunu beklemiyordum

Çocukluğumuzun efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı
title