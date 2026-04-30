Yeni Türkü, CSO Ada Ankara'da konser verdi
Türk müziğinin köklü gruplarından Yeni Türkü, Ankara'da verdiği konserde dinleyiciyle buluştu.
CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salonu'nda dün düzenlenen konserde, Yeni Türkü, "An Epic Symphony" projesi kapsamında, Tuluğ Tırpan yönetimindeki Night Flight Senfoni Orkestrası ve Korosu eşliğinde sahne aldı.
Yeni Türkü'nün sevilen eserlerini senfoni orkestrası eşliğinde yeniden yorumladığı konserde, dinleyiciler de şarkılara eşlik etti.
Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay