Haberler

YENİ Partili Ceylan: Partimizin dayanışma kampanyasına 48 saatte 182 milyon TL bağışta bulunulmuştur

YENİ Partili Ceylan: Partimizin dayanışma kampanyasına 48 saatte 182 milyon TL bağışta bulunulmuştur
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ PARTİ İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, başlattıkları bağış kampanyasına iki günde 85 bin 975 kişi tarafından 182 milyon TL bağış yapıldığını açıkladı.

(ANKARA) - YENİ PARTİ İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, başlattıkları bağış kampanyasına iki günde 85 bin 975 kişi tarafından 182 milyon TL bağış yapıldığını açıkladı.

Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Vatandaşlarımız; YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 48 saatte 85.975 vatandaşımız tarafından 182.068.243 TL bağışta bulunulmuştur. Bu büyük ve yeni yürüyüşe destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaflıkla açıklamaya devam edeceğiz. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Göçmen kriziyle boğuşan İspanya'ya ilk darbe! Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı askıya aldılar

İspanya'ya ilk darbe! Tamamen askıya aldılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı

260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı
Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

Bunlar mı işçiyi temsil edecek? 1 milyon TL maaş alıyor

Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde çekilen görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...

Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Demirtaş, Narin Güran dosyasını inceledi: Suç işlediği kanıtlanan tek isim...

Demirtaş, Narin dosyasını inceledi: Suç işleyen tek isim...