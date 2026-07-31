YENİ Partili Ceylan: Partimizin dayanışma kampanyasına 48 saatte 182 milyon TL bağışta bulunulmuştur

(ANKARA) - YENİ PARTİ İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, başlattıkları bağış kampanyasına iki günde 85 bin 975 kişi tarafından 182 milyon TL bağış yapıldığını açıkladı.

Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Vatandaşlarımız; YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 48 saatte 85.975 vatandaşımız tarafından 182.068.243 TL bağışta bulunulmuştur. Bu büyük ve yeni yürüyüşe destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaflıkla açıklamaya devam edeceğiz. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA