Haber : İleyda ÖZMEN - Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - YENİ Parti PM Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, "Bugün itibarıyla seçim startını veriyoruz. Kurultayımızı yaptık ve ardından Parti Meclisimiz oluşmuştu ve bugün aslında bir A takımı diyebileceğimiz aslında herkesin, her milletvekilinin, her PM üyesinin ve tüm YENİ Parti üyelerinin de içinde olacağı bir A takımı aslında şekillenmiş olacak" dedi.

YENİ Parti Parti Meclisi (PM) Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen ve Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) belirleneceği ilk PM toplantısı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla seçim startını veriyoruz. Kurultayımızı yaptık ve ardından Parti Meclisimiz oluşmuştu ve bugün aslında bir A takımı diyebileceğimiz aslında herkesin, her milletvekilinin, her PM üyesinin ve tüm YENİ Parti üyelerinin de içinde olacağı bir A takımı aslında şekillenmiş olacak. Bundan sonrası daha fazla vatandaşlarımızın sorunlarıyla doğrudan ilgilenen, onlarla daha fazla odaklanan ve yol haritamızı da açıkladığımız bir sürecin içinde olacağız. Heyecanlı bir süreç olacak. Türkiye açısından çok büyük umutlar ortaya çıkaran bir süreç olacak. O nedenle biz de bugünün heyecanını tüm üyelerimizle birlikte yaşıyoruz."

Kaynak: ANKA