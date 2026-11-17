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(ANKARA) - YENİ Parti PM üyesi Burhanettin Bulut, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Bunun adı basın özgürlüğüne darbedir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar; gerçekleri susturamayacak, halkın haber alma hakkını ellerinden alamayacaklar" ifadesini kullandı.

YENİ Parti PM üyesi Burhanettin Bulut, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Flash TV, Tele1, Halk TV, T24, Sözcü TV… İktidar, halkın gerçekleri öğrendiği, farklı seslerin yükseldiği basın yayın organlarını birer birer hedef alıyor; kayyumlarla, baskılarla ve susturma girişimleriyle özgür basını kuşatıyor" dedi.

Bulut, "Çünkü gerçeklerin duyulmasından, yaptıklarının hesabının sorulmasından korkuyorlar. TRT, A Haber gibi kanallarda halkın yalnızca kendi anlattıklarını duymasını istiyorlar. Bunun adı basın özgürlüğüne darbedir. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar; gerçekleri susturamayacak, halkın haber alma hakkını ellerinden alamayacaklar" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA