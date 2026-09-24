YENİ Parti milletvekilleri 1-2 Ekim'de Özgür Özel başkanlığında toplanacak

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Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti Milletvekilleri, 1-2 Ekim tarihlerinde Genel Başkan Özgür Özel, başkanlığında parti genel merkezinde bir araya gelerek yeni yasama yılına ilişkin değerlendirme toplantısı yapacak.

TBMM, 28'inci Dönem Beşinci Yasama Yılı'na, 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak özel oturumla başlayacak. Meclis'te 91 koltuğu bulunan YENİ Parti'nin yeni yasama yılındaki yol haritası için milletvekilleri hazırlık toplantısı yapacak.

Genel Kurul'daki özel oturuma katılacak olan YENİ Parti Milletvekilleri, ardından parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bir araya gelecek. YENİ Parti, akşam düzenlenecek yasama yılı açılış resepsiyonuna katılmayacak.

Hazırlık toplantısında, milletvekillerinin eylül ayı boyunca 81 ilde gerçekleştirdiği saha çalışmaları raporlanacak ve değerlendirilecek. Vekiller partinin kuruluşunda itibaren geçen iki aylık süreçteki saha izlenimlerini aktaracak, yeni yıla ilişkin görüş alışverişi yapılacak. Genel başkan Özel ve milletvekilleri akşam yemeğini parti yemekhanesinde beraber yiyecek.

2 Ekim Cuma günü ise YENİ Parti Lideri Özel'in basına açık olarak yapılacak açış konuşmasıyla başlayacak. Toplantının basına kapalı bölümünde ise ilgili milletvekilleri ekonomi, dış politika ve milli güvenlik sunumları gerçekleştirecek.

3-4 Ekim'de ise Özel'in illerdeki saha çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda Bartın ve Artvin programları planlanıyor.

Kaynak: ANKA