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YENİ Parti Gümüşhacıköy hizmet binası açıldı

YENİ Parti Gümüşhacıköy hizmet binası açıldı
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YENİ Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası törenle açıldı.

YENİ Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanlığının yeni hizmet binası törenle açıldı.

Açılışta konuşan YENİ Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Kudret Taştan, yeni hizmet binasının ilçe teşkilatına ve Gümüşhacıköy'e hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

YENİ Parti Amasya Milletvekili Reşat Karagöz de Gümüşhacıköy'de yeni bir başlangıç için bir araya geldiklerini belirterek, ilçe başkanlığının birlik, dayanışma ve siyasi çalışmaların adresi olacağını söyledi.

Türkiye'nin yeni bir siyasi yola ihtiyacı olduğunu savunan Karagöz, vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek ve ülkenin geleceğine ilişkin umutları artırmak amacıyla çalışacaklarını ifade etti.

Karagöz, yeni hizmet binasının Gümüşhacıköy, Amasya ve parti teşkilatına hayırlı olmasını dileyerek, İlçe Başkanı Taştan ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Törene Amasya Belediye Başkanı Tugay Sevindi, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, YENİ Parti Amasya İl Başkanı İlker Küp, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
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