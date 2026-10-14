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YENİ Parti Grup Başkanvekili Başarır, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi

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YENİ Parti Grup Başkanvekili Başarır, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Başarır, "Bu karanlık geçecek" ve "Hak ve hukuk mücadelesini halkla birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'ye kayyım atanmasına, "Bu karanlık geçecek. Hak ve hukuk mücadelesini halkla birlikte kazanacağız" diyerek tepki gösterdi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah da şafak vakti halkın haber alma hakkına, HALK TV'ye kayyım atandı! Niye? Çünkü kanun tanımıyorlar. Çünkü üzerini örtmeleri gereken gerçekler var. Çünkü korkuyorlar. Ama bu karanlık geçecek. Hak ve hukuk mücadelesini halkla birlikte kazanacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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