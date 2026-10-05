YENİ Parti Grup Başkanvekili Başarır, Göksel Arsoy için başsağlığı diledi

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(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Göksel Arsoy'un vefatına ilişkin, "Usta sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sinema camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Göksel Arsoy'un vefatına ilişkin, "Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk'u Göksel Arsoy'u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Türk sinemasına kattığı değer, beyaz perdede hayat verdiği unutulmaz karakterler ve zarafetiyle hafızalarımızda daima yaşayacak. Usta sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sinema camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA