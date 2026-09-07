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Yeni Parti Genel Başkanı Özel'den savaş suçlusu Mladic'in resmi törenle gömülmesine tepki:

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- "Srebrenitsa soykırımcısı Ratko Mladic'in cenazesinin, askeri törenle bir kahramanlık gösterisine dönüştürülmesini kınıyorum. Sırbistan makamlarının bu sorumsuz tutumu kabul edilemez"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Srebrenitsa soykırımcısı Ratko Mladic'in cenazesinin, askeri törenle bir kahramanlık gösterisine dönüştürülmesini kınıyorum. Sırbistan makamlarının bu sorumsuz tutumu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'in cesedinin Sırbistan'da resmi törenle gömülmesine tepki gösterdi.

Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Srebrenitsa soykırımcısı Ratko Mladic'in cenazesinin, askeri törenle bir kahramanlık gösterisine dönüştürülmesini kınıyorum. Sırbistan makamlarının bu sorumsuz tutumu kabul edilemez. Bunu yalnızca bir siyasetçi olarak değil, bir insan olarak da kınıyorum. Soykırım suçlularını yüceltmek kimseye bir şey kazandırmaz, hepimize insanlığımızdan kaybettirir. Sırbistan makamlarını, Bosnalı Müslümanların acılarını derinleştirecek davranışlardan uzak durmaya çağırıyorum. Bosna'nın acısı bizim acımızdır. Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitiren kardeşlerimizi rahmetle anıyor, bu insanlık suçunu işleyenleri ve sessiz kalarak ortak olanları lanetliyorum."

Kaynak: AA
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