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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA