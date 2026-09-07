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Özgür Özel'den DEM Parti'ye tebrik telefonu

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde eş genel başkanlık görevlerine yeniden seçilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde eş genel başkanlık görevlerine yeniden seçilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, telefon görüşmesinde, Bakırhan ve Hatimoğulları'nı kutladı, parti organlarına seçilen tüm isimlere de çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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