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Yeni Parti Edirne'de kongre sürecini başlattı

Yeni Parti Edirne'de kongre sürecini başlattı
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Yeni Parti Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, 400'ün üzerinde üyesi bulunan 4 ilçede örgüt denetiminde ön seçim yapılacağını bildirdi.

Yeni Parti Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, 400'ün üzerinde üyesi bulunan 4 ilçede örgüt denetiminde ön seçim yapılacağını bildirdi.

Balkanlı, parti binasında yaptığı açıklamada, Merkez, Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde üyelerin katılımıyla ilçe başkanlarının belirleneceğini söyledi.

Merkez ilçede 1822, Keşan'da 1521, Uzunköprü'de 734 ve İpsala'da 434 üye bulunduğunu belirten Balkanlı, 400'ün altında üyesi bulunan Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Meriç ve Enez'de ise üyelerin tamamının delege olacağını ifade etti.

Balkanlı, bu ilçelerde seçim sürecinin tek aşamada gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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