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(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Sözcü TV'nin ve tüm basın emekçilerinin yanındayız. Özgür basını da halkın haber alma hakkını da savunmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İktidar, eleştiren kanalları birer birer baskı altına alarak gerçeklerin duyulmasını engelleyebileceğini sanıyor. Halkın gerçekleri öğrenme hakkını hiçbir kayyım ortadan kaldıramaz. T24, TELE1, Halk TV ve şimdi de Sözcü TV… Sözcü TV'nin ve tüm basın emekçilerinin yanındayız. Özgür basını da halkın haber alma hakkını da savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA