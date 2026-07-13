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Sulama kanalına uçan otomobildeki anne ve oğlu kurtarılamadı

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Adana'da eşinin yeni aldığı otomobili denemek için yola çıkan Makbule Topal, direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına uçtu. Kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, baba ile kızı yaralandı.

EŞİNİN YENİ ALDIĞI OTOMOBİLİ DENERKEN SULAMA KANALINA UÇMUŞ

Adana'da sulama kanalına uçan otomobilde tarım işçisi Makbule Topal (28) ile oğlu Mehmet Topal'ın (12) hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı. Makbule Topal'ın, eşi Dursun Topal'ın (35) yeni aldığı otomobili denemek amacıyla çıktıkları yolculuk sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına uçtuğu öğrenildi. Öte yandan, kaza sırasında Dursun Topal ve kızları Damla Topal'ın da araçta olduğu belirtildi. Kazada yaralanan Dursun Topal ile çiftin kızı Damla Topal, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren baba ile kızı Damla Topal'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Makbule Topal ile oğlu Mehmet Topal'ın cenazelerinin ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Altınova Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Yusuf YILDIZ/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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