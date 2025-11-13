Yeni Medya ve İletişim Çalışmaları Merkezi Açıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ), "Yeni Medya ve İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi" açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yeni medya, dijital iletişim, medya ekosistemi üzerine disiplinler arası araştırmalar yürütmek, ilgili alanda ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek ve iletişim alanındaki öğrencilere uygulamalı eğitim olanakları sunmak amacıyla üniversitede araştırma merkezi kuruldu.

Merkezde, yapay zeka destekli iletişim, dijital içerik üretimi, dezenformasyonla mücadele ve medya okuryazarlığı gibi alanlarda projeler geliştirilmesi planlanıyor.

Yerel medya kuruluşları, teknoloji firmaları ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak, akademi, sektör ve toplum arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin bünyesinde kurulan merkezin hayırlı olmasını temenni etti.

Merkezin, öğrenci ve akademisyenlere uygulama temelli eğitim, araştırma ve proje olanakları sağlayacağını belirten Uslu, "Merkez, aynı zamanda üniversitemizin iletişim alanındaki potansiyelini güçlendirecek, kentin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sunacak. Merkezin kurulmasında emeği geçen akademisyenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.