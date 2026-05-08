Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'da 2 yıldır ertelenen seçimlerin 28 Haziran'da yapılması bekleniyor

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da 2024'teki olayların ardından 3 kez ertelenen bölgesel seçimlerin 28 Haziran'da yapılacağı duyuruldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Yeni Kaledonya'daki kritik bölgesel seçimlerin tarihini açıkladı.

Lecornu, 28 Haziran'da yapılacak seçimlerde seçmen listesinin 1998'deki Noumea Anlaşması'ndaki şartları sağlamayan, Ada'da doğan 11 bin kişiyi ve onların eşlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini şart koştu.

Seçmen listesine ilişkin yeni koşulların Fransız Ulusal Meclisi'nde çıkarılacak bir organik yasa ile onaylanması gerekirken, Ada'daki bağımsızlık yanlıları hükümetin bu girişimine tepki gösterdi.

Bağımsızlık yanlıları, sömürgecilikten arınma sürecinin ve kendi kaderini tayin hakkının öngörüldüğü Noumea Anlaşması'ndaki seçmen şartlarının "müzakere edilemez" olduğunu hatırlattı.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) delegasyonu üyesi Emmanuel Tjibaou, organik yasa ile değil ancak Yeni Kaledonya üzerine yapılacak küresel bir anlaşma çerçevesinde seçmen listesinin açılmasına onay vereceklerini belirtti.

Noumea Anlaşmasına göre, kendisi ya da ebeveynlerinden biri 1998'den önce Ada'ya gelmiş ve bu tarihe kadar en az 10 yıl Ada'da ikamet etmiş olanlar yerel seçimlerde oy kullanabiliyor.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları güç kullanılarak bastırılmış, Bougival Anlaşması imzalanmıştı

Fransız hükümetinin, yerli halkla 1998'de imzaladığı ve Ada'ya özerklik statüsü veren Noumea Antlaşması'na aykırı şekilde en az 10 yıldır Ada'da yaşayan Fransızların seçimlerde oy kullanmalarının yolunu açma girişimi sonrası 13 Mayıs 2024'te başlayan bağımsızlık protestoları, güç kullanılarak bastırılmıştı.

Ada'da, Fransız güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Fransa'nın Bougival kentinde 12 Temmuz 2025'te Yeni Kaledonyalı temsilciler ile Paris hükümeti arasında "Fransa bünyesinde özel statülü bir Yeni Kaledonya devleti kurulmasını" öngören anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma ile Ada'da doğanlar ve burada 15 yıl boyunca kesintisiz ikamet edenlere seçimlerde oy kullanma hakkı tanınmıştı.

Yeni Kaledonyalı bağımsızlık yanlıları, yerli halkın taleplerini yansıtmadığı gerekçesiyle Bougival Anlaşması'na karşı çıkmıştı.

Ada'nın statüsüne ilişkin herhangi bir değişikliğin anayasal reform şartına bağlı olduğu Fransa'da Ulusal Meclis, 2 Nisan'da Yeni Kaledonya'nın kurumsal statüsüne yönelik reform tasarısını reddetmişti.