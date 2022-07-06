YENİ DELHİ - Hindistan'da kurulan kurban pazarındaki keçiler alıcılarını bekliyor - Haberler

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YENİ DELHİ - Hindistan'da kurulan kurban pazarındaki keçiler alıcılarını bekliyor

AA - Amarjeet Kumar Singh - Güncel
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Hindistan'da Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarına getirilen kurbanlıklar, alıcılarını beklemeye başladı.

Hindistan'da Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarına getirilen kurbanlıklar, alıcılarını beklemeye başladı.

Satıcılar, şehir dışından başkent Yeni Delhi'ye getirdikleri kurbanlık keçilerinin bazılarını renkli takı ve kınalarla süsledi.

AA / Amarjeet Kumar Singh - Güncel

Kurban Bayramı Yeni Delhi India Güncel Haberler

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