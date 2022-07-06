YENİ DELHİ - Hindistan'da kurulan kurban pazarındaki keçiler alıcılarını bekliyor Hindistan'da Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarına getirilen kurbanlıklar, alıcılarını beklemeye başladı. Hindistan'da Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarına getirilen kurbanlıklar, alıcılarını beklemeye başladı. Satıcılar, şehir dışından başkent Yeni Delhi'ye getirdikleri kurbanlık keçilerinin bazılarını renkli takı ve kınalarla süsledi. AA / Amarjeet Kumar Singh - Güncel Kurban Bayramı Yeni Delhi India Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› YENİ DELHİ - Hindistan'da kurulan kurban pazarındaki keçiler alıcılarını bekliyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.