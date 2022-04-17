YENİ DELHİ - Dünya Kültür Mirası Günü
AA - Amarjeet Kumar Singh - Güncel
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Hümayun Türbesi'nden detaylar Kutlu Minare Kutub Minar'dan detaylar Dünya Kültür Mirası Günü dolayısyla Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hümayun Türbesi ve kutlu minare olarak bilinen Kutub Minar ziyaretçi akınına uğradı.
Hümayun Türbesi'nden detaylar
Kutlu Minare Kutub Minar'dan detaylar Dünya Kültür Mirası Günü dolayısyla Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hümayun Türbesi ve kutlu minare olarak bilinen Kutub Minar ziyaretçi akınına uğradı.