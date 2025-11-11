Yeni Delhi'de Patlama: Terör Soruşturması Başlatıldı

YENİ Associated Press (AP), Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta meydana gelen patlamanın terörle mücadele yasası kapsamında değerlendirildiğini ve adli tıp yetkililerinin patlamanın nedenini belirlemeye çalıştığını yazdı.

AP'nin üst düzey polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, dün akşam saatlerinde Yeni Delhi'de yaşanan ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin polisin soruşturması sürüyor.

Yetkililer, olayın terörle mücadele yasası kapsamında değerlendirildiğini ve bu yasanın kolluk kuvvetlerine gözaltılar konusunda geniş yetkiler verdiğini belirtti.

Ayrıca yetkililer, adli tıp uzmanlarının patlamanın nedenini belirlemeye çalıştığını aktardı.

Hindistan Başbakanı'ndan açıklama

Öte yandan Hindistan Başbakanı Narendra Modi de yaptığı açıklamada, yetkililerin bu konuyu derinlemesine araştıracağını vurguladı.

Modi, "Bu işin failleri bağışlanmayacak ve tüm sorumlular adalet önüne çıkarılacak." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Yeni Delhi'de dün akşam saatlerinde kırmızı ışıkta duran bir araçta meydana gelen patlamanın etkisiyle çevredekiler ve diğer araçlar hasar görmüştü.

Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Patlama nedeniyle Yeni Delhi, Mumbai ve Uttar Pradeş'de güvenlik alarmı verilmişti.

Olayın kentin en merkezi ve kalabalık noktalarından "Red Fort (Kızıl Kale)" bölgesinde yaşanması dikkati çekmişti.