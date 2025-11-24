Yeni Delhi'de Hava Kalitesi Tehlikeli Seviyeye Geriledi

YENİ DELHİ, 24 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve çevresindeki bölgelerde hava kalitesi pazartesi günü "tehlikeli" seviyeye geriledi.

Yoğun bir sis tabakası şehri kaplarken, Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu Hava Kalitesi Endeksi'nin kentin doğu kesimleri ve bitişik alanlarda yaklaşık 450'ye ulaştığını açıkladı. Bu değer, hava kirliliği standartlarına göre "şiddetli" kategorisinde değerlendirildi.

Son birkaç gündür Yeni Delhi ve çevresinde genel hava kalitesinin kötü olduğu, bunun da bazı kişilerde nefes alma güçlüğüne yol açtığı bildirildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, devlet hastanelerinde solunum rahatsızlıkları yaşayan hasta sayısı belirgin şekilde arttı.

Yeni Delhi yetkilileri, çok gerekli olmadıkça yerel halkın açık havada fiziksel aktivitelere katılmaması yönünde sağlık uyarıları yayımladı.