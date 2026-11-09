Yeni Delhi'de Diwali havai fişekleri hava kalitesini bozdu, AQI yer yer 400'ü aştı

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Hindistan'da Diwali Festivali (Işık Bayramı) kapsamında kullanılan havai fişeklerin başkent Yeni Delhi'nin hava kalitesini olumsuz etkilediği bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Diwali kutlamaları kapsamında kentin birçok noktasında havai fişek patlatıldı.

Hükümete bağlı Merkezi Hava Kirliliği Kontrol Kurulu (CPCB) verileri, Yeni Delhi'nin bazı bölgelerinde Hava Kalitesi Endeksi'nin (AQI), tehlikeli olarak değerlendirilen 400 seviyesinin üstüne çıktığını gösterdi.

Öte yandan yerel saatle 07.00 itibarıyla kentteki ortalamanın 376 seviyesinde olduğu bildirildi.

Hindistan'da mahkemenin hava kirliliğini yüzde 20 ila 30 azaltan çevre dostu "yeşil" havai fişek kullanımına sınırlı süreliğine izin verdiği ancak kutlamaların geleneksel havai fişeklerle yapılması ve gece geç saatlere kadar sürmesinin hava kalitesini daha da kötüleştirdiği kaydediliyor.

Diwali Işık Bayramı

Hindu inancına göre, Diwali Işık Bayramı, iyinin kötüye galip gelmesini temsil ediyor.

Bayramın kutlandığı ülkelerde Hindular, iyiliğin kazanmasını temsilen havai fişek ve maytaplarla ışıklı gösteriler düzenliyor.

Bina ve sokaklarını özel ışıklarla donatan Hindular, bayrama girerken kötülüklerden arınmak için de vücutlarını biber, susam veya Hindistan cevizi yağıyla yıkıyor.

Kaynak: AA