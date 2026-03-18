Hindistan'da çok katlı binada çıkan yangında 7 kişi öldü

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir çok katlı konutta çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çok katlı konutta çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hindustan Times gazetesinin haberine göre, bir itfaiye yetkilisi, yerel saatle 07.00 sularında Yeni Delhi'deki Palam Metro İstasyonu yakınlarında bulunan bir bina için "yangın" ihbarı yapıldığını belirtti.

Yangını söndürmek ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için bölgeye yaklaşık 30 itfaiye aracının sevk edildiğini aktaran yetkililer, durumun daha sonra netleşeceğini ifade etti. Yetkililer, ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü ve ağır yaralıların olduğunu, çok sayıda kişinin binada mahsur kaldığını ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Yangının neden çıktığına dair bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

