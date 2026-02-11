Bakanlar Gürlek ve Çiftçi, TBMM'de yemin etti / Haber eklendi

Haberler

Bakanlar Gürlek ve Çiftçi, TBMM'de yemin etti

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çitfçi, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Yemin töreni sırasında CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

ADALET Bakanı olarak atanan Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çitfçi, TBMM Genel Kurulu'nda, yemin etti. Yemin töreni sırasında CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, trafik düzenlemelerini içeren, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, teklife ilişkin görüşmeler öncesinde yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yemin etti. Yemin öncesi söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in bakanlık görevine atanması anayasaya aykırıdır. Kendisi İstanbul'da yargıyı siyasallaştırmıştır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ise atamanın anayasaya aykırı olmadığını belirterek, "Anayasa ve İç Tüzük hükmü açıktır. Atanan bakanların milletin huzurunda yemin etmesi gerekir. Bize bu yetkiyi milletimiz vermiştir. Yüzde 53 oy aldık. Murat Bey, 'Bu yetkiyi nereden aldınız?' diyor. Bu yetkiyi anayasadan, milletin verdiği helal oylardan alıyoruz" diye konuştu.

'USUL TARTIŞMASI AÇMANIZI TALEP EDİYORUM'

Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Anayasa ve İç Tüzük hükümlerini okudu ve yemin töreni işleminin aykırı olmadığını söyledi. Bunun üzerine tekrar söz alan CHP'li Emir, "Anayasa uyarınca hakimler ve savcılar görevlerinden istifa etmedikleri sürece siyaset yapamazlar. Adalet Bakanlığı siyasi bir görev olduğuna göre ve şu halde başsavcılık görevinin devam edip etmediği konusunda tereddüt vardır. Görevden alındığı veya istifa ettiği yönünde bizde bir malumat yoktur. Bu nedenle usul tartışması açmanızı talep ediyorum" dedi.

FİZİKİ ARBEDE YAŞANDI

AK Parti'li Gül, usul tartışmasının açılamayacağını ifade etti ve yemin törenine geçilmesini talep etti. Meclis Başkan Vekili Bozdağ da tutumunun yanlış olmadığını belirtti ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i yemin etmek üzere kürsüye davet etti. Bunun üzerine CHP milletvekilleri kürsüye doğru hareket etti. AK Parti grubu da kürsüye yönelince milletvekilleri karşı karşıya geldi. Meclis Başkan Vekili Bozdağ, Bakan Gürlek'ten yemin etmesini isterken milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar eşliğinde arbede yaşandı. Bu sırada AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yumruk yumruğa kavga etti. Bunun üzerine Meclis Başkan Vekili Bozdağ, birleşime 15 dakika ara verdi.

BAKANLAR YEMİN ETTİ

Ara boyunca AK Parti'li milletvekilleri kürsüden ayrılmadı. Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Meclis Başkan Vekili Bozdağ, Bakan Gürlek'i tekrar yemin etmek üzere kürsüye davet etti. Bakan Gürlek, AK Parti milletvekillerinin çevresinde toplandığı kürsüde yemin etti. Bu sırada CHP milletvekilleri anayasa kitapçığı fırlattı. Bakan Gürlek yeminini tamamladı. Daha sonra Bakan Çiftçi, yine AK Parti'li milletvekillerinin arasında yemin etti. Meclis Başkanvekili Bozdağ, birleşime 15 dakika ara verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

