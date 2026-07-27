Haberler

Düzce'de yengesini pompalı tüfekle öldürdü

Düzce'de yengesini pompalı tüfekle öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde Yaşar Kocatepe, tartıştığı ağabeyinin eşi Saime Kocatepe’yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde Yaşar Kocatepe, tartıştığı ağabeyinin eşi Saime Kocatepe'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yığılca'ya bağlı Kocaoğlu köyünde meydana geldi. Yaşar Kocatepe ve ağabeyi H.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Yaşar Kocatepe, daha sonra evinden aldığı pompalı tüfekle tekrar H.K.'nin evine gitti. Evde H.K.'yi bulamayan Yaşar Kocatepe, gittiği tarlada yengesi Saime Kocatepe ile karşılaştı. Ağabeyinin yerini öğrenmek isteyen Yaşar Kocatepe, yaşanan tartışmada yengesi Saime Kocatepe'yi pompalı tüfekle vurdu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Saime Kocatepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Saime Kocatepe'nin cansız bedeni Yığılca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Yaşar Kocatepe ise jandarma tarafından Yığılca ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama

Trump'tan Türkiye çıkışı! ABD yolundaki Netanyahu'ya resti çekti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi

Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti

Bir anlık sinirin bedeli çok ağır oldu

Seda Sayan'dan çok konuşulacak 'Haluk Levent' açıklaması

Sözleri çok fena: Haluk Levent'i önceden tanıdığım için...
Ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan Netanyahu'ya ağır sözler: Sen manyak bir katilsin

Dünyaca ünlü oyuncunun sözleri Netanyahu'yu çileden çıkaracak

THY pilotundan Filenin Sultanlarına semada tebrik

THY pilotundan Filenin Sultanları'na sürpriz anons! Alkış tufanı koptu
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı