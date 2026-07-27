Düzce'de yengesini pompalı tüfekle öldürdü

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde Yaşar Kocatepe, tartıştığı ağabeyinin eşi Saime Kocatepe'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Yığılca'ya bağlı Kocaoğlu köyünde meydana geldi. Yaşar Kocatepe ve ağabeyi H.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Yaşar Kocatepe, daha sonra evinden aldığı pompalı tüfekle tekrar H.K.'nin evine gitti. Evde H.K.'yi bulamayan Yaşar Kocatepe, gittiği tarlada yengesi Saime Kocatepe ile karşılaştı. Ağabeyinin yerini öğrenmek isteyen Yaşar Kocatepe, yaşanan tartışmada yengesi Saime Kocatepe'yi pompalı tüfekle vurdu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Saime Kocatepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Saime Kocatepe'nin cansız bedeni Yığılca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Yaşar Kocatepe ise jandarma tarafından Yığılca ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı