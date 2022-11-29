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Yengesini bıçaklayıp, 3'üncü kattan atladı

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Yengesini bıçaklayıp, 3'üncü kattan atladı

Bolu'da meydana gelen olayda Kerem Seçkin isimli kişi, yengesi Gizem Özçelik'e bıçakla saldırıp yaraladı. Saldırının ardından 3. kattan şahıs ağır yaralandı.

Bolu'daKerem Seçkin, iddiaya göre evine gittiği dayısının eşi Gizem Özçelik ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Kerem Seçkin, mutfaktan aldığı bıçakla Gizem Özçelik'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Kerem Seçkin, daha sonra 3'üncü kattaki dairenin balkonundan atladı.

EKİPLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Kerem Seçkin'in atladığını gören komşular durumu polis ve 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Yengesini bıçaklayıp, 3'üncü kattan atladı

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Yaralılar, daha sonra ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların hayati tehlikeleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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