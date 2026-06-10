Yeneroğlu'ndan Çıplak Arama İddialarına İlişkin Soruşturma Çağrısı

(ANKARA) - Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Fatoş Pınar Türker'e yönelik çıplak arama iddialarına ilişkin İstanbul Emniyeti'nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fatoş Pınar Türker'in mahkeme önünde gözaltında çıplak aramaya maruz kaldığını ayrıntılarıyla anlattığını belirterek, İstanbul Emniyetinin buna "Mevzuata aykırı bir şey yok" yanıtı verdiğini ifade etti. Yeneroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kadın, mahkeme önünde, herkesin gözünün içine baka baka gözaltında çıplak aramaya maruz kaldığını dehşet verici ayrıntılarla anlatıyor. İstanbul Emniyeti'nin buna cevabı; 'Mevzuata aykırı bir şey yok.'"

Peki soruyorum, bir insan gözaltında çıplak aramaya maruz bırakıldığını iddia ettiğinde devletin görevi; gerçeği ortaya çıkarmak mıdır, yoksa meseleyi bir basın açıklamasıyla kapatmaya çalışmak mıdır? O gün gözaltında kimler görev yaptı? İddialarla ilgili herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatıldı mı? Arama işlemlerine ilişkin kayıt ve tutanaklar nerededir? Kamuoyunun beklediği şey, birkaç satırlık bir yalanlama değil; olayın bütün yönleriyle aydınlatılmasıdır.

Üstelik açıklama, mahkemede dile getirilen somut iddialara cevap da vermemektedir. Bir kişinin iç çamaşırını çıkarmasının istendiği, çömelmeye ve bedenini teşhir etmeye zorlandığı yönündeki beyanlar doğru mudur, değil midir? Kamuoyunun bilmek istediği budur. İnsan onuru devletin takdirine bırakılmış bir mesele değildir. Anayasa'nın ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşkence ve kötü muamele yasağının istisnası yoktur. Devletin görevi vatandaşını aşağılayıcı muameleden korumaktır. Bu nedenle yapılması gereken şey savunmaya geçmek değil, iddiaları etkin ve şeffaf biçimde soruşturmaktır."

Kaynak: ANKA