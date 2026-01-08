Haberler

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Savunma Bakanı Dairi'yi görevden aldı

Güncelleme:
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Savunma Bakanı Korgeneral Muhsin Muhammed ed-Dairi'yi görevden alarak emekliye sevk etti. Konsey Başkanı Alimi, dün de bazı komutanlar ve Aden Valisi'ni görevden almıştı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Savunma Bakanı Korgeneral Muhsin Muhammed ed-Dairi'yi görevden alarak emekliye sevk etti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, Konsey Başkanı Alimi'nin Bakanı Dairi'yi görevden alıp emekliliğe sevk etme kararı verdiği belirtildi.

SABA'nın haberinde Dairi'nin görevden alınma sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, dün de ordudaki bazı komutanlar ile Aden Valisi'ni görevden almıştı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
