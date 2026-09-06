Husiler Taiz'i balistik füzeyle hedef aldı, can kaybı yok

Yemen'de İran destekli Husilerin Taiz kentinin batısındaki sivil yerleşim yerlerinin yakınını 3 balistik füzeyle hedef aldığı, saldırıda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Yemen hükümetine bağlı resmi haber ajansı SABA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Husiler sabah saatlerinde Taiz kentine 3 balistik füze fırlattı.

Füzeler kentin batısındaki sosyal hizmetler binası ile Tıp Fakültesi çevresine ve Merkez Cezaevi yakınlarına düştü.

Saldırı kent sakinlerinde korku ve paniğe yol açarken, can kaybına neden olmadı.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında haftalardır süren çatışmalarda son dönemde askeri hareketlilik arttı. Hükümet güçlerinin dün Taiz ile ülkenin batısındaki Hudeyde'deki bazı cephelerde ilerleme sağladığı ve Husilerden onlarca kişinin ordu tarafından esir alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA