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Yemen ordusu, ülkenin batısında Husilere ait noktalara 3 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu

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Yemen ordusu, ülkenin batı kıyısındaki Zubab ilçesinde Husilere ait noktalara 3 hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Yemen ordusu, ülkenin batı kıyısındaki Zubab ilçesinde Husilere ait noktalara 3 hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Yemen'de hükümet güçlerinin Taiz vilayetine bağlı Zubab ilçesi yakınındaki Kara Tepe ve el-Munim Dağı bölgelerinde Husilere ait noktaların 3 hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini ele geçirmesinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve kıyıdaki Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirmişti.

Kaynak: AA
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