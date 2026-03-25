Yemen ordusu: İran'dan kaçak yük taşıyan gemi ele geçirildi

Yemen ordusu, Bab el-Mendeb açıklarında İran'dan gelen bir gemiyi ele geçirerek gemideki izinsiz ilaçlar ve çift kullanımlı metal telleri güvence altına aldı. Gemide 10 Pakistanlı mürettebat bulunuyor.

Yemen ordusu, deniz devriyesinin ülkenin güneybatısındaki Bab el-Mendeb açıklarında İran'dan kaçak yük taşıyan bir gemiyi ele geçirdiğini duyurdu.

Orduya bağlı Amalika Tugayları'nın medya merkezi direktörü Asil es-Sakladi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Amalika Tugayları'na ait bir deniz devriyesi, Lahc vilayetinin batısında, el-Mudaraba ve Ras el-Are bölgeleri açıklarında İran'dan gelen bir gemiyi durdurdu." ifadelerini kullandı.

Sakladi, gemide 10 Pakistanlı mürettebat bulunduğunu belirterek, "Gemide izinsiz ilaçların yanı sıra çift kullanımlı metal teller ele geçirildi." değerlendirmesinde bulundu.

Geminin 12 Mart'ta İran'ın Bandar Abbas Limanı'ndan ayrıldığını aktaran Sakladi, Hudeyde vilayetindeki Husilerin (Ensarullah Hareketi) kontrolündeki es-Salif Limanı'na doğru seyrettiğini belirtti.

Sakladi, ele geçirilen malzemelerin güvence altına alındığını, mürettebatın ise soruşturma tamamlanana kadar gözaltında tutulduğunu ve yetkili makamlara sevk edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Shukri Hussein
